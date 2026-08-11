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Галузин: вопрос о лишении Армении права голоса в ОДКБ могут рассмотреть в ноябре

Ведомости

Лишение Армении права голоса в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) могут обсудить на саммите организации 11 ноября. Об этом замглавы МИД РФ Михаил Галузин сообщил ТАСС.

По его словам, все решения насчет возможного принятия ограничений в отношении одного из членов организации полностью относятся к прерогативам Совета коллективной безопасности. Устав ОДКБ – международный договор и должен добросовестно выполняться всеми сторонами, включая обязанность каждой страны – члена по финансированию деятельности органов ОДКБ, подчеркнул Галузин.

«Отказ Еревана от участия в работе организации и неподписание ежегодных решений о ее бюджете означает лишь неиспользование принадлежащего ему права, но не прекращает обязательств Армении по своевременному перечислению национального взноса», – сказал дипломат.

Армения приостановила свое участие в ОДКБ в феврале 2024 г. Ереван объяснил это решение недостаточной реакцией организации и Москвы на столкновения армянских и азербайджанских военных на границе в 2022 г., а также на антитеррористическую операцию в Нагорном Карабахе в 2023 г., после которой Азербайджан восстановил контроль над регионом. Президент России Владимир Путин тогда обращал внимание, что прямое участие Москвы в тех событиях было бы юридически некорректным. 10 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Армении перед организацией образовалась задолженность, копившаяся более двух лет.

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