Путин призвал сделать науку в регионах доступной

Президент подчеркнул, что от скорости создания инноваций и их внедрения в современном мире зависит дальнейшее развитие России. Он отметил, что нужно понимать эту тенденцию, когда формулируются цели России в научной сфере: в области связи, квантовых и биотехнологий, в космосе, новой энергетике, включая термоядерный синтез.