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Путин призвал сделать науку в регионах доступной

Ведомости

Президент России Владимир Путин в рамках заседания Совета по науке и образованию в Новосибирске поручил обеспечить широкий доступ к научной, образовательной и социальной инфраструктуре в регионах, следует из стенограммы заседания на сайте Кремля.

«В регионах формируется передовая научная, образовательная и социальная инфраструктура, какого-то эксклюзивного, закрытого доступа к ней быть не должно. Напротив, смысл в том, чтобы такими современными возможностями совместно пользовались ученые, преподаватели, студенты, вузы, исследовательские институты из разных регионов нашей страны», – сказал он.

Путин призвал правительство продумать необходимые для этого организационно-правовые механизмы.

Президент подчеркнул, что от скорости создания инноваций и их внедрения в современном мире зависит дальнейшее развитие России. Он отметил, что нужно понимать эту тенденцию, когда формулируются цели России в научной сфере:  в области связи, квантовых и биотехнологий, в космосе, новой энергетике, включая термоядерный синтез.

Президент добавил, что на решение  долгосрочных задач в научных отраслях направлена программа развития установок класса мегасайенс. В данной программе Россия занимает лидирующие позиции.

11 августа Путин приехал в досуговый центр специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) Новосибирского национального исследовательского госуниверситета. Направления его программы в рамках рабочего визита в регион посвящены региональным вопросам и научно-техническому развитию.

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