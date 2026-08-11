Жена губернатора Филимонова опровергла сообщения о своем избиении

Губернатор также прокомментировал сообщения и призвал не верить «фейкам и всякому бреду» и не поддаваться на провокации. По его словам, появление подобных публикаций связано с приближением выборов. «Чем ближе выборы, тем сильнее корежит бесноватых. Им нужно обратиться и к доктору, и к священнику. Ну а за попытки нападок на семью им воздастся», – написал Филимонов.