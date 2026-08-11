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Жена губернатора Филимонова опровергла сообщения о своем избиении

Ведомости

Супруга губернатора Вологодской области Георгия Филимонова Ирина опровергла информацию о том, что ее избили, после чего она попала в реанимацию. Видеообращение Филимоновой опубликовано в Max главы региона.

«Появилась информация совершенно, абсолютно не соответствующая действительности, – о том, что я якобы нахожусь в реанимации после избиения. Слава богу, все хорошо, все замечательно, как вы видите», – заявила она. Авторам распространяемой информации Филимонова предложила «обратиться к специалистам».

Губернатор также прокомментировал сообщения и призвал не верить «фейкам и всякому бреду» и не поддаваться на провокации. По его словам, появление подобных публикаций связано с приближением выборов. «Чем ближе выборы, тем сильнее корежит бесноватых. Им нужно обратиться и к доктору, и к священнику. Ну а за попытки нападок на семью им воздастся», – написал Филимонов.

Ранее в сети появилась информация, что жена вологодского губернатора находится в реанимационном отделении одной из больниц Ярославля.

В марте 2025 г. Филимонов заявил, что попытки распространять о нем слухи, связанные с наркотиками, являются частью информационной войны, но он готов сдать соответствующие анализы.

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