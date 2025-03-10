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Филимонов заявил о готовности сдать анализы на фоне «мерзких слухов про наркоту»

Глава Вологодской области назвал спекуляции на эту тему частью информвойны против него
Ведомости

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов считает, что попытки распространять о нем слухи, связанные с наркотиками, являются частью информационной войны, но он готов сдать соответствующие анализы. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале главы региона.

Заявление губернатор сделал в связи с тем, что его отец – Юрий Филимонов – в интервью СМИ прокомментировал слухи о сыне и запрещенных веществах, назвав их «страшным оскорблением» и пообещав «разбить рожу» тому, кто их придумывает.

«Меня тоже не раз спрашивали, почему не реагирую на мерзкие слухи про «наркоту», которые больше года пытаются метастазами распространять в разных сферах. Да потому что источник (а он мне абсолютно понятен) этих грязных фейков не заслуживает никакого уважения и внимания», – написал Георгий Филимонов.

Он также добавил, что его не удивить «классикой» информационной войны, но при этом он «готов когда угодно сдать анализы».

Филимонов в октябре 2023 г. был назначен временно исполняющим обязанности губернатора после того, как президент России подписал указ об отставке Олега Кувшинникова, который руководил регионом с 2011 г. Выборы в субъекте состоялись 6–8 сентября 2024 г. Филимонов («Единая Россия») после обработки 100% протоколов получил 62,3% голосов избирателей и одержал победу.

В феврале на сайте Change.org появилась петиция о досрочном прекращении полномочий губернатора Вологодской области, которую подписали более 30 000 пользователей. «Ведомости» также писали, что группа из 120 граждан, которые представляются «сторонниками «Единой России», направили обращения на имя президента Владимира Путина и руководителя партии, зампреда Совбеза Дмитрия Медведева по поводу работы Филимонова. Сам глава региона в своем сегодняшнем посте назвал «цирком-шапито» петиции, «заряженные ботами».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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