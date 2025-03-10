Филимонов заявил о готовности сдать анализы на фоне «мерзких слухов про наркоту»

«Меня тоже не раз спрашивали, почему не реагирую на мерзкие слухи про «наркоту», которые больше года пытаются метастазами распространять в разных сферах. Да потому что источник (а он мне абсолютно понятен) этих грязных фейков не заслуживает никакого уважения и внимания», – написал Георгий Филимонов.