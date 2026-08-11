МИД РФ: договор по военным базам укрепит отношения Сирии и России
Соглашение по аэропорту Хмеймим и причалу Тартус придаст новый импульс отношениям России и Сирии. Об этом в МИД РФ сообщили «Ведомостям».
«Исходим из того, что достижение этой договоренности придаст дополнительный импульс развитию всего комплекса отношений между нашими странами, которые опираются на многолетнюю историю дружбы и партнерства», - подчеркнули в ведомстве. Там добавили, что рассматривают подписание меморандума как важный шаг взаимодействия в военной сфере между странами.
Ранее сирийское государственное агентство Sana сообщило, что Сирия и Россия подписали меморандум о будущем российских военных баз. Их превратят в совместные центры военной подготовки. Переход к новому формату займет не больше трех месяцев, после чего соглашение вступит в силу. В МИД Сирии назвали меморандум главным итогом переговоров, продолжавшихся полгода. По оценке ведомства, договор открывает новый этап в отношениях Москвы и Дамаска.
29 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что вопрос баз в Сирии обсуждался на переговорах российского лидера Владимира Путина с новым сирийским президентом Ахмедом аш-Шараа. Представитель Кремля не стал раскрывать детали беседы.