МИД РФ: договор по военным базам укрепит отношения Сирии и России

«Исходим из того, что достижение этой договоренности придаст дополнительный импульс развитию всего комплекса отношений между нашими странами, которые опираются на многолетнюю историю дружбы и партнерства», - подчеркнули в ведомстве. Там добавили, что рассматривают подписание меморандума как важный шаг взаимодействия в военной сфере между странами.