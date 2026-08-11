Путин встретился с главой Новосибирской области
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Доклад губернатора стал завершающим мероприятием программы Путина в регионе.
Губернатор рассказал главе государства об открытии детской музыкальной школы искусств в Академгородке в Новосибирске, которая начнет работу с 1 сентября. «Это самая крупная с этой стороны Урала, 800 обучающихся, и она будет расположена в Академгородке, уже все строительство закончено, музыкальные инструменты расставлены», – рассказал Травников.
Травников сопровождал Путина во время всей рабочей поездки. Вместе с Путиным он посетил специальный учебно-научный центр Новосибирского госуниверситета и мегасайенс-установку «СКИФ», которая позволяет заниматься научными исследованиями на пучках синхротронного излучения и получать информацию о веществе на атомарном уровне.
В рамках своего визита Путин призвал сделать науку в регионах более доступной и заявил о необходимости использовать программу мегасайенс для развития отечественных технологий искусственного интеллекта (ИИ), которая позволит создать собственные суверенные модели ИИ.