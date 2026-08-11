Путин встретился с главой Новосибирской области

Губернатор рассказал главе государства об открытии детской музыкальной школы искусств в Академгородке в Новосибирске, которая начнет работу с 1 сентября. «Это самая крупная с этой стороны Урала, 800 обучающихся, и она будет расположена в Академгородке, уже все строительство закончено, музыкальные инструменты расставлены», – рассказал Травников.