Путин призвал использовать инфраструктуру мегасайенс для развития российского ИИ
Инфраструктура мегасайенс должна использоваться для развития отечественных технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию.
«Такое гигантское единое цифровое хранилище геномов, а также вся инфраструктура мегасайенс дают колоссальный объем научных данных, которые должны стать основой для исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также, что важно, для создания и обучения российских суверенных моделей искусственного интеллекта фундаментальных и отраслевых», – сказал он.
11 августа «Ведомости» писали, что правительство установит приоритет для отечественных решений на основе искусственного интеллекта (ИИ) при государственных закупках. Соответствующее поручение Минцифры и Минфину дал премьер-министр Михаил Мишустин по итогам XI конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2026). К 15 декабря ведомства должны подготовить предложения по внесению изменений в федеральное законодательство для того, чтобы сформировать спрос на российские большие языковые модели.
10 августа депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что правительство намерено стимулировать спрос на российские ИИ-решения, большую часть средств нужно направить на строительство центров обработки данных.