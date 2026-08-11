Путин призвал использовать инфраструктуру мегасайенс для развития российского ИИ

«Такое гигантское единое цифровое хранилище геномов, а также вся инфраструктура мегасайенс дают колоссальный объем научных данных, которые должны стать основой для исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также, что важно, для создания и обучения российских суверенных моделей искусственного интеллекта фундаментальных и отраслевых», – сказал он.