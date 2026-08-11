Небензя: реализация мирного плана США по Газе «застопорилась»
Реализация предложенного США мирного плана по сектору Газа практически встала на месте. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации, передает ТАСС.
Небензя отметил, что масштабные боевые действия прекратились, однако режим прекращения огня периодически нарушается со стороны Израиля.
В качестве подтверждения своих слов он привел статистику жертв, сославшись на данные Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). По словам Небензи, менее чем за год после формального вступления в силу режима прекращения огня израильские военные убили почти 1300 палестинцев, среди которых около 300 детей.
9 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании правительства заявил, что страна отвергает документ из 15 пунктов по урегулированию ситуации в секторе Газа, предложенный «Советом мира» США. Нетаньяху подчеркнул, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не начнет вывод войск из сектора Газа до полного разоружения палестинской группировки «Хамас». По словам премьера, речь должна идти о передаче движением всего имеющегося у него оружия, включая тяжелое. Нетаньяху подчеркнул, что Израиль настаивает на «реальном, а не фиктивном» разоружении «Хамаса». При этом израильский премьер сообщил, что власти страны продолжают обсуждать свои возражения по поводу плана с США.
3 августа журналист портала Axios Барак Равид писал, что представитель «Совета мира» по Газе Николай Младенов встретился с Нетаньяху и призвал к прекращению ударов по сектору Газа.
31 июля президент США Дональд Трамп в своей соцсети TruthSocial написал, что «Совет мира» достиг соглашения о полном разоружении радикального палестинского движения «Хамас» и «всех других вооруженных группировок в Газе». Трамп подчеркивал, что Израиль «получит безопасность, которую он заслуживает», а Газа не будет использоваться как «база для террористических атак».
«Совет мира» был создан по инициативе США для управления и восстановления сектора Газа после завершения активной фазы конфликта. Структура сформирована на основе одобренного ООН мирного плана и итогов «Саммита мира» 2025 г. Главной задачей органа является полная демилитаризация «Хамаса» и координация вывода израильских войск из анклава.