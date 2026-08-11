Небензя: реализация мирного плана США по Газе «застопорилась»

9 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании правительства заявил, что страна отвергает документ из 15 пунктов по урегулированию ситуации в секторе Газа, предложенный «Советом мира» США. Нетаньяху подчеркнул, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не начнет вывод войск из сектора Газа до полного разоружения палестинской группировки «Хамас». По словам премьера, речь должна идти о передаче движением всего имеющегося у него оружия, включая тяжелое. Нетаньяху подчеркнул, что Израиль настаивает на «реальном, а не фиктивном» разоружении «Хамаса». При этом израильский премьер сообщил, что власти страны продолжают обсуждать свои возражения по поводу плана с США.