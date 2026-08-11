Кадыров заявил о расширении географии гуманитарной миссии в секторе Газа
Региональный общественный фонд (РОФ) имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова расширил географию гуманитарной миссии в секторе Газа. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
По его словам, очередной этап помощи затронул несколько районов в западной и восточной частях анклава. Кадыров отметил, что поддержка РОФ охватила 1514 семей.
Он подчеркнул, что основной задачей фонда остается оказание поддержки максимально возможному числу жителей сектора Газа. По его словам, помощь последовательно направляется в различные районы анклава, жители которых находятся в тяжелых условиях.
Кадыров также заявил, что в рамках всей гуманитарной программы планируется поддержать до 1 млн жителей сектора Газа.
11 августа постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации заявил, что реализация предложенного США мирного плана по сектору Газа практически встала на месте. Небензя отметил, что масштабные боевые действия прекратились, однако режим прекращения огня периодически нарушается со стороны Израиля. В качестве подтверждения своих слов он привел статистику жертв, сославшись на данные Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). По словам Небензи, менее чем за год после формального вступления в силу режима прекращения огня израильские военные убили почти 1300 палестинцев, среди которых около 300 детей.
9 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании правительства заявил, что страна отвергает документ из 15 пунктов по урегулированию ситуации в секторе Газа, предложенный «Советом мира» США. 3 августа журналист портала Axios Барак Равид писал, что представитель «Совета мира» по Газе Николай Младенов встретился с Нетаньяху и призвал к прекращению ударов по сектору Газа.