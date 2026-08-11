Кадыров заявил о расширении географии гуманитарной миссии в секторе Газа

11 августа постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации заявил, что реализация предложенного США мирного плана по сектору Газа практически встала на месте. Небензя отметил, что масштабные боевые действия прекратились, однако режим прекращения огня периодически нарушается со стороны Израиля. В качестве подтверждения своих слов он привел статистику жертв, сославшись на данные Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). По словам Небензи, менее чем за год после формального вступления в силу режима прекращения огня израильские военные убили почти 1300 палестинцев, среди которых около 300 детей.