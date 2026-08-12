Трамп: я бы пошел на третий президентский срок, но закон очень строгий

В конце июня Трамп утверждал, что рейтинг одобрения его работы достиг самых высоких показателей, но не привел статистику. Согласно опросу Reuters и Ipsos в том же месяце, рейтинг Трампа, напротив, снизился до минимального показателя за весь его второй срок – до 34%. Падение популярности связывают с войной на Ближнем Востоке.