Трамп: я бы пошел на третий президентский срок, но закон очень строгий
Президент США Дональд Трамп хотел бы пойти на третий срок, но закон не позволяет этого сделать. Об этом он сообщил журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.
«Я бы с удовольствием баллотировался, но закон очень строгий. Меня об этом просят все, все хотят, чтобы я это сделал, но закон очень строгий», – сказал он.
7 августа Трамп в интервью Punchbowl News заявил, что многие считают его «одним из величайших президентов всех времен». В ответ журналист Джейк Шерман отметил, что «это не так».
В конце июня Трамп утверждал, что рейтинг одобрения его работы достиг самых высоких показателей, но не привел статистику. Согласно опросу Reuters и Ipsos в том же месяце, рейтинг Трампа, напротив, снизился до минимального показателя за весь его второй срок – до 34%. Падение популярности связывают с войной на Ближнем Востоке.