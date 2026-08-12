Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,305+0,5%VEON-RX58+0,52%CHKZ16 900-5,59%IMOEX2 305,84-0,77%RTSI881,82-0,77%RGBI115,61+0,22%RGBITR779,63+0,24%
Главная / Политика /

Трамп: я бы пошел на третий президентский срок, но закон очень строгий

Ведомости

Президент США Дональд Трамп хотел бы пойти на третий срок, но закон не позволяет этого сделать. Об этом он сообщил журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

«Я бы с удовольствием баллотировался, но закон очень строгий. Меня об этом просят все, все хотят, чтобы я это сделал, но закон очень строгий», – сказал он.

7 августа Трамп в интервью Punchbowl News заявил, что многие считают его «одним из величайших президентов всех времен». В ответ журналист Джейк Шерман отметил, что «это не так». 

В конце июня Трамп утверждал, что рейтинг одобрения его работы достиг самых высоких показателей, но не привел статистику. Согласно опросу Reuters и Ipsos в том же месяце, рейтинг Трампа, напротив, снизился до минимального показателя за весь его второй срок – до 34%. Падение популярности связывают с войной на Ближнем Востоке.

Читайте также:Трамп пошутил о желании стать следующим президентом США
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте