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Уиткофф выразил признательность Путину за помилование морпеха Гилмана

Ведомости

Вашингтон признателен президенту РФ Владимиру Путину за помилование американского морпеха Роберта Гилмана по гуманитарным соображениям. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.  

«Мы благодарим президента Путина за предоставление Роберту помилования на гуманитарных основаниях и за его личное участие на протяжении всего этого процесса», – написал он в X.

Россия освободила Гилмана накануне на фоне резкого ухудшения состояния его здоровья. В конце июня он был переведен в психиатрическое отделение гражданской больницы в Воронежея. Врачи оценили состояние Гилмана как «диссоциативный ступор».

Освобождение произошло после звонка президента США Дональда Трампа российскому коллеге. Политик подчеркнул, что США высоко ценят данное решение российской стороны, а также тот факт, что «Россия не потребовала ничего взамен».

По мнению американиста Павла Кошкина, освобождение бывшего морпеха говорит о решении Москвы минимизировать «раздражители» в отношениях с США в целях создания благоприятной атмосферы для возобновления мирного переговорного процесса по Украине.

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