Посольство РФ: Лондон должен сделать первый шаг для возобновления контактов
Для восстановления канала военных контактов с Россией Великобритания должна сделать первый шаг. Об этом агентству «РИА Новости» сообщили в посольстве РФ в Лондоне.
В дипмиссии напомнили, что в мае 2024 г. британские власти под надуманным предлогом выслали российского военного атташе. Это разрушило традиционный канал взаимодействия между оборонными ведомствами стран.
«Значит, именно им и нужно сделать первый шаг, чтобы его "починить", – привело агентство выдержку из комментария посольства.
11 августа The Times писала, что высокопоставленные чиновники и дипломаты Великобритании обеспокоены отсутствием коммуникации с РФ.
21 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не питает надежд насчет улучшения отношений между Россией и Великобританией после прихода к власти в Соединенном Королевстве нового премьер-министра Энди Бернэма.