Литва выкопает рвы на границе с Россией и Белоруссией
Литва выкопает рвы на границе с Калининградской областью и Белоруссией. Об этом в пресс-релизе сообщило правительство республики.
Там уточнили, что в приграничной зоне планируется создание 20-метровой полосы, а в некоторых определенных районах, выбранных вооруженными силами Литвы, такие зоны достигнут 150 м. Эту меру готовятся реализовать к концу 2028 г.
Кроме того, Литва собирается восстановить торфяники в некоторых районах. Как отметили в пресс-релизе, это нужно для того, чтобы помешать проезду тяжелой бронетехники в случае нападения. Крайним сроком реализации этой меры назвали 2030 г.
Также правительство намерено увеличить количество автопарков военных инженерных машин до 50 мест. Там дополнили, что из-за масштаба проекта срок реализации указанного решения продлили до 31 декабря 2028 г.
Ранее, 7 августа, власти Литвы призвали граждан не волноваться из-за России. Премьер-министр страны Миндаугас Синкявичюс подчеркнул, что любые заявления относительно РФ должны основательно фильтроваться, чтобы не допустить паники у населения. В июне LRТ писал, что у литовской разведки нет данных о подготовке Россией нападения на страны Балтики.