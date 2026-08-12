«Яблоко» получило мотивированное решение ВС о снятии с выборов в Госдуму
Представители партии «Яблоко» получили мотивированное решение Верховного суда РФ о снятии партии с выборов в Госдуму.
Сейчас юристы «Яблока» изучают документ. В ближайшие дни партия намерена обжаловать решение Верховного суда.
10 августа ВС снял партию «Яблоко» с выборов в Госдуму. Соответствующий иск ранее подала партия «Родина» Алексея Журавлева, ВС постановил его удовлетворить. «Яблоко» может обжаловать решение в течение пяти дней.
Значительную часть обвинений со стороны «Родины» составляют предполагаемые нарушения законодательства об интеллектуальной собственности. Также партию обвинили в получении иностранного финансирования.