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«Яблоко» получило мотивированное решение ВС о снятии с выборов в Госдуму

Татьяна Мозолевская

Представители партии «Яблоко» получили мотивированное решение Верховного суда РФ о снятии партии с выборов в Госдуму.

Сейчас юристы «Яблока» изучают документ. В ближайшие дни партия намерена обжаловать решение Верховного суда.

10 августа ВС снял партию «Яблоко» с выборов в Госдуму. Соответствующий иск ранее подала партия «Родина» Алексея Журавлева, ВС постановил его удовлетворить. «Яблоко» может обжаловать решение в течение пяти дней.

Значительную часть обвинений со стороны «Родины» составляют предполагаемые нарушения законодательства об интеллектуальной собственности. Также партию обвинили в получении иностранного финансирования.

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