Российские военные ударили по топливным резервуарам в порту Черноморска
Российские военные нанесли удар по объектам в порту Черноморска, которые используются в интересах ВСУ. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.
Удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками.
В ведомстве уточнили, что поражены резервуары с горюче-смазочными материалами и объекты портовой инфраструктуры для разгрузки и хранения грузов военного назначения. В порту Одесса армия России поразила сухогруз с военным имуществом, оборудованный средствами РЭБ, а также танкер с топливом для украинских военных.
В порту Очаков Николаевской области ВС России ударили по украинскому патрульному катеру.
12 августа подразделения группировки войск «Север» установили контроль над селом Водяное в Харьковской области. Силы ПВО в течение суток сбили свыше 1000 БПЛА, 5 снарядов HIMARS и 5 ракет большой дальности «Нептун».