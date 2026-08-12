Российские военные ударили по топливным резервуарам в порту Черноморска

В ведомстве уточнили, что поражены резервуары с горюче-смазочными материалами и объекты портовой инфраструктуры для разгрузки и хранения грузов военного назначения. В порту Одесса армия России поразила сухогруз с военным имуществом, оборудованный средствами РЭБ, а также танкер с топливом для украинских военных.