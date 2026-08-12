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Российские военные ударили по топливным резервуарам в порту Черноморска

Ведомости

Российские военные нанесли удар по объектам в порту Черноморска, которые используются в интересах ВСУ. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

Удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками.

В ведомстве уточнили, что поражены резервуары с горюче-смазочными материалами и объекты портовой инфраструктуры для разгрузки и хранения грузов военного назначения. В порту Одесса армия России поразила сухогруз с военным имуществом, оборудованный средствами РЭБ, а также танкер с топливом для украинских военных.

В порту Очаков Николаевской области ВС России ударили по украинскому патрульному катеру.

12 августа российские военные поразили склад с горюче-смазочными материалами, задействованный в интересах ВСУ, в порту Одессы. 11 августа Россия нанесла групповой удар по предприятиям военной промышленности и транспортно-логистическим центрам Киева и Запорожья.

12 августа подразделения группировки войск «Север» установили контроль над селом Водяное в Харьковской области. Силы ПВО в течение суток сбили свыше 1000 БПЛА, 5 снарядов HIMARS и 5 ракет большой дальности «Нептун».

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