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Трамп заявил о полном контроле США над Ормузским проливом

Ведомости

США полностью контролируют Ормузский пролив и намерены сохранить контроль над ним, заявил американский президент Дональд Трамп в Truth Social. Трамп назвал Иран «хулиганом Ближнего Востока», который утратил прежнее влияние.

«США полностью контролируют Ормузский пролив. Думаю, мы сохраним этот контроль! Нашу морскую блокаду все называют «стальной стеной», и Иран ничего не может с этим поделать», – написал Трамп.

По утверждению американского президента, у Ирана больше нет военно-морского и военно-воздушного флота, а Корпус стражей исламской революции (КСИР) «разгромлен». Он также заявил о тяжелом экономическом положении республики и высокой инфляции.

10 августа Reuters писал, что США разблокируют порты Ирана после договора о свободном судоходстве в Ормузском проливе.

9 августа комитет по национальной безопасности парламента Ирана единогласно одобрил законопроект, предусматривающий запрет на проход через Ормузский пролив судов, принадлежащих США, Израилю и другим «враждебным странам».

Согласно документу, ограничения также должны коснуться гражданских и военных грузов, связанных с Израилем. Кроме того, право прохода через пролив предлагается не предоставлять странам и лицам, которые нанесли ущерб Ирану, до его возмещения. За нарушение предусмотрены штрафы, в том числе в размере до 20% стоимости перевозимого груза. Законопроект был одобрен комитетом без единого голоса против.

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