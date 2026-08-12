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Таможенная служба США потратит $20 млн на перчатки с электрошоком

Ведомости

Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) планирует потратить до $20 млн на перчатки, генерирующие низковольтный электрический импульс. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные ведомства.

Производитель этих перчаток Compliant Technologies описал их как «устройство, используемое для быстрого отвлечения внимания с помощью быстрых неприятных электрических импульсов». Контракт планируют заключить 14 августа. Перчатки будут выдаваться сотрудникам ICE и агентам подразделения расследований внутренней безопасности. Новое устройство должно стать инструментом для «безопасного задержания и высылки нелегальных иммигрантов, совершивших преступления», из США.

Bloomberg цитирует замдиректора проекта по вопросам правоохранительной деятельности в Американском союзе гражданских свобод Дженн Рольник Борчетта. По ее словам, предоставление сотрудникам иммиграционной службы скрытого средства для причинения «ужасной боли» – это рецепт для еще нанесения большего вреда общественности. Само агентство причислило электрошоковые перчатки к спорным сделкам правоохранительных органов.

Еще в ноябре 2025 г. президент Дональд Трамп заявил, что намерен полностью запретить иммиграцию из всех стран третьего мира, чтобы «дать системе США возможность восстановиться». Он отмечал, что прекратит «миллионы незаконных въездов Байдена», отменит федеральные льготы для неграждан, денатурализует тех мигрантов, кто, по его словам, «подрывает внутреннее спокойствие», и депортирует всех, кто является «тяготой, угрозой безопасности или несовместим с западной цивилизацией».

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