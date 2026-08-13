Балтфлот провел учения по отражению атаки диверсантов
На Балтийском флоте была отработана оборона пункта базирования от нападения условной диверсионной группы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.
Согласно замыслу учений, условный противник попытался прорваться на объекты Балтфлота с применением безэкипажных катеров и подводных диверсантов. Посты вовремя нашли малоразмерные цели, а противодиверсионные силы базы оперативно выдвинулись в район, где блокировали и ликвидировали «вражеские» безэкипажные катера.
Расчет берегового противодиверсионного реактивно-бомбометного комплекса ДП-62 «Дамба» также нашел и уничтожил подводные цели, включая вражеских «боевых пловцов». В пресс-службе Балтфлота объяснили, что тренировка проводилась для проверки эффективности системы обороны, отработки сотрудничества с привлекаемыми органами и структурами. Кроме того, требовалось оценить уровень подготовки личного состава и управления Балтийской военно-морской базы к противодействию диверсионным группам условного противника с применением робототехнических комплексов.
12 августа президент России Владимир Путин в Южно-Сахалинске с борта ракетного крейсера «Варяг» наблюдал за завершающей стадией учений Тихоокеанского флота (ТОФ). Глава государства указал на рост конфликтного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе в связи с проникновением НАТО, оценил действия морской пехоты ТОФа и предупредил о зеркальных ответах на возможный захват российских торговых судов. Президент также подчеркнул важность учений ТОФа, которые требуются для поддержания боевой готовности и совершенствования военной составляющей в регионе с обязательным учетом опыта спецоперации.