ВС РФ поразили ж/д станцию в порту Измаил
Ночью ударными беспилотными аппаратами ВС РФ была поражена железнодорожная станция порта Измаил, которая использовалась для погрузки, хранения и транспортировки военных грузов и ГСМ ВСУ. Об этом сообщило Минобороны.
Вечером 13 августа были поражены два украинских судна типа «буксир» в акватории Черного моря юго-западнее Николаева. Они были задействованы для сопровождения морских сухогрузов, перевозящих боеприпасы для Украины.
Ранее армия России в порту Измаил уничтожила пункт временной дислокации ВСУ и объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения. 13 августа уничтожены патрульный катер в порту Очаков и склады с ГСМ в порту Одессы.
В ночь на 14 августа силы ПВО сбили 553 украинских беспилотника над 20 регионами России.