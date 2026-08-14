ВС РФ поразили ж/д станцию в порту Измаил

Ранее армия России в порту Измаил уничтожила пункт временной дислокации ВСУ и объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения. 13 августа уничтожены патрульный катер в порту Очаков и склады с ГСМ в порту Одессы.