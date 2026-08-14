Politico: Киев не может найти нового посла Украины в США

Как сообщает издание со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, Зеленский мог намеренно ускорить планы по перестановке в политических кругах, в том числе и отставку Ольги Стефанишиной, поскольку хотел предложить должность посла в США Юлии Свириденко. Однако после отставки Стефанишиной и последующих за этим уголовных дел в отношении нее никто не соглашается стать новым посланником Зеленского в Соединенных Штатах и отказывается «от сложной задачи управления непредсказуемой администрацией Дональда Трампа».