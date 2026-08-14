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Politico: Киев не может найти нового посла Украины в США

Анна Суслова

Президент Украины Владимир Зеленский не может найти посла Украины в США из-за отказов кандидатов на эту роль, сообщило издание Politico.

«Не секрет, что я рассчитывал на Юлию Свириденко и предлагал ей пост посла в США», – заявил Зеленский на пресс-конференции в конце июля.

Он добавил, что искал кандидата с высокой квалификацией: «человека уровня заместителя премьер-министра, министра или премьер-министра».

Как сообщает издание со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, Зеленский мог намеренно ускорить планы по перестановке в политических кругах, в том числе и отставку Ольги Стефанишиной, поскольку хотел предложить должность посла в США Юлии Свириденко. Однако после отставки Стефанишиной и последующих за этим уголовных дел в отношении нее никто не соглашается стать новым посланником Зеленского в Соединенных Штатах и отказывается «от сложной задачи управления непредсказуемой администрацией Дональда Трампа».

Как уточнило издание, вакансия посла Украины открылась в напряженный для Киева момент, поскольку Вашингтон продолжает играть важную роль в способности Украины продолжать войну. Politico отмечает, что сейчас есть признаки начала мирных переговоров. В этом случае важно иметь при Белом доме посла, который обладал бы политическим весом.

Переговоры об урегулировании украинского кризиса становятся особенно актуальными на фоне нехватки у Украины оружия для отражения ударов со стороны ВС РФ. Зеленский в интервью CNN заявил, что Киеву зимой 2026/27 г. хватило бы 5% от американских запасов ракет к зенитным ракетным комплексам Patriot, но пока у нее есть только 1%.

В начале месяца американская сторона вела переговоры с Киевом о передаче технологий производства систем противовоздушной обороны Patriot, однако результатов в переговорах достичь не удалось. Тем более что ранее CNN писало о нехватки вооружения у армии США из-за войны в Иране.

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