СК возбудил дело о теракте после ракетной атаки на Брянск
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте после ракетного удара ВСУ по дому в Брянске. В результате атаки один человек погиб, не менее семи были ранены, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Дело возбуждено по ст. 205 УК РФ. Следователи организовали сбор доказательств на месте происшествия. Ведется работа по установлению лиц, причастных к совершению теракта. Их действиям дадут уголовно-правовую оценку.
О ракетной атаке врио губернатора Егор Ковальчук сообщил 14 августа. СК уточнил, что в доме 10 этажей, из-за атаки начался пожар. В числе пострадавших – пожилые люди и ребенок.
В ночь на 14 августа силы ПВО сбили 553 украинских дрона над 20 регионами России. Над Ленинградской областью были сбиты 54 дрона, загорелся порт Усть-Луга. Под Тверью обломки БПЛА повредили склад Wildberries, сотрудники не пострадали.