МИД назвал «отработкой методичек» отзыв послов Молдавии и Румынии из России
Молдавия и Румыния, отзывая своих послов из России после инцидентов с беспилотниками, «отрабатывают единые методички». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила, что 10 августа молдавские власти возложили на Россию ответственность за инцидент с неизвестным беспилотником, фрагменты которого обнаружили возле села Крокмаз Штефан-Водского района. После этого посол Молдавии в Москве был отозван в Кишинев для консультаций.
В МИДе подчеркнули, что достоверных данных о происхождении беспилотника на момент принятия решения не было. Российская сторона также обратила внимание, что месяцем ранее Румыния отозвала своего посла из Москвы после похожего инцидента с беспилотником, который Бухарест назвал российским.
«Очевидно, что и те, и другие отрабатывали единые методички», – заявила Захарова. В МИДе считают, что таким образом власти двух стран пытаются возложить на Россию ответственность за внутренние проблемы.
В июле в Молдавии заявляли, что в районе села Копанка Каушанского района был обнаружен беспилотник, снаряженный 40 кг взрывчатки. Посол России в Молдавии Олег Озеров после посещения МИДа республики сообщил об отсутствии доказательств, что найденный в Молдавии беспилотник принадлежал РФ. Для оценки ситуации необходимы расследование и дополнительные материалы. Он также отметил, что если бы аппарат был снаряжен 40 кг взрывчатки, то тогда при падении он бы сдетонировал, образовав большую воронку, а жители близлежащего села ничего не слышали.