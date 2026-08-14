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Главная / Политика /

ВС России уничтожили резервуар с топливом в порту Одессы

Ведомости

Вооруженные силы РФ поразили резервуар с топливом в порту Одессы и склад с вооружением и техникой вооруженных сил Украины (ВСУ) в порту Южный. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, удары в течение дня наносились высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по портовой инфраструктуре и морским судам, которые используются в интересах ВСУ.

13 августа ВС РФ поразили украинский патрульный катер в порту Очаков Николаевской области. В порту Одесса армия России уничтожила резервуары с горюче-смазочными материалами и оборудование, используемое для разгрузки грузов военного назначения.

ВС России также нанесли удар в порту Измаил по пункту временной дислокации подразделения украинской армии, объектам портовой инфраструктуры, используемым для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Был также поражен пункт управления военно-морских сил Украины в порту Рени.

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