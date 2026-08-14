Украина не ответила на вопросы Болгарии по поводу упавшего беспилотника
Украина не предоставила ответов на вопросы Болгарии по поводу беспилотника, упавшего на болгарской территории. Об этом заявил премьер-министр страны Румен Радев, передает BGonAir.
По словам Радева, болгарские министерства обороны и иностранных дел направили украинской стороне вопросы в связи с инцидентом, однако ответов на них пока не получили. «Было бы правильно к этому моменту уже получить их от Украины», – сказал премьер.
Радев подчеркнул, что отсутствие информации со стороны Киева вызывает у Софии дополнительные вопросы.
8 августа APN сообщило, что беспилотник вошел в воздушное пространство Болгарии и взорвался недалеко от международного газопровода. По словам Радева, это произошло утром в 100 метрах от границы. Дрон не заметили ни румынские, ни болгарские системы ПВО. Взрыв прогремел в 200 метрах от румынской компрессорной станции и примерно в километре от болгарской на Трансбалканском газопроводе.
10 августа министр иностранных дел Болгарии Велислава Петрова во время встречи с украинским послом Олесей Илашчук назвала этот инцидент недопустимым.