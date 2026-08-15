Такаити не упомянула о раскаянии в годовщину капитуляции Японии

Отношения Токио и Пекина остаются напряженными на фоне заявлений японского премьера о Тайване, наращивания оборонных расходов Японии, а также смягчения правил экспорта вооружений. 7 ноября Такаити заявила, что возможный военный конфликт вокруг Тайваня может означать и прямое вовлечение в него Токио. 26 декабря AP сообщило, что японский кабмин одобрил рекордный план оборонного бюджета на 2026 г. Сумма расходов превысит 9 трлн иен ($58 млрд). В апреле правительство Японии во главе с премьер-министром Санаэ Такаити одобрило отмену ограничений на экспорт «летальной» военной техники, т. е. боевых кораблей, ракет, артиллерийских систем и тяжелой бронетехники.