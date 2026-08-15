Такаити не упомянула о раскаянии в годовщину капитуляции Японии
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити избегала слова «раскаяние» в своей речи в ходе мемориальной церемонии по случаю 81-й годовщины окончания Второй мировой войны. Об этом пишет Japan Today. Она заявила, что Япония «последовательно шла по пути мирной державы и прилагала усилия для глобального мира и процветания».
Такаити не повторила формулировки своего предшественника Сигэру Исибы, который в 2025 г. говорил о «раскаянии» и давал «твердое обещание отказаться от войны». Политик ограничилась фразой: «Ужасы войны никогда не должны повториться».
Император Японии Нарухито, в свою очередь, традиционно выразил «глубокое раскаяние». В своей речи он призвал передавать будущим поколениям память о страданиях, перенесенных во время и после войны, и выразил надежду на мир и благополучие.
Церемония прошла в токийском зале Ниппон Будокан и собрала более 4000 участников. Минута молчания была объявлена ровно в полдень – в то время, когда в 1945 г. император Хирохито объявил о капитуляции Японии по радио.
Такаити также воздержалась от посещения храма Ясукуни, который является источником напряженности в отношениях с Китаем и Республикой Кореей из-за того, что в нем почитаются осужденные военные преступники. Вместо этого Такаити направила к храму ритуальное подношение, но по прибытии на церемонию совершила синтоистский ритуал поклонения в сторону Ясукуни.
Во Второй мировой войне погибли около 2,3 млн японских военнослужащих и примерно 800 000 мирных жителей.
Отношения Токио и Пекина остаются напряженными на фоне заявлений японского премьера о Тайване, наращивания оборонных расходов Японии, а также смягчения правил экспорта вооружений. 7 ноября Такаити заявила, что возможный военный конфликт вокруг Тайваня может означать и прямое вовлечение в него Токио. 26 декабря AP сообщило, что японский кабмин одобрил рекордный план оборонного бюджета на 2026 г. Сумма расходов превысит 9 трлн иен ($58 млрд). В апреле правительство Японии во главе с премьер-министром Санаэ Такаити одобрило отмену ограничений на экспорт «летальной» военной техники, т. е. боевых кораблей, ракет, артиллерийских систем и тяжелой бронетехники.