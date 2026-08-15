Bild: властям Германии нужно серьезно отнестись к заявлению Путина о судах

Как отмечает издание, Германия пока действует в отношении российского «теневого флота» осторожнее, чем, например, Великобритания или Франция. Тем не менее опрошенные Bild эксперты считают, что возможные ответные шаги России могут затронуть и немецкое торговое судоходство.