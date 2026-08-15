Bild: властям Германии нужно серьезно отнестись к заявлению Путина о судах
Властям Германии необходимо серьезно отнестись к заявлению президента РФ Владимира Путина об ответе на попытки западных стран захватить российские торговые суда. Об этом пишет Bild.
Как отмечает издание, Германия пока действует в отношении российского «теневого флота» осторожнее, чем, например, Великобритания или Франция. Тем не менее опрошенные Bild эксперты считают, что возможные ответные шаги России могут затронуть и немецкое торговое судоходство.
Эксперт по морской безопасности Мориц Браке заявил газете, что российские угрозы следует воспринимать всерьез. По его словам, даже отдельные инциденты с задержанием или атакой на торговые суда способны привести к росту страховых тарифов, изменению маршрутов и дополнительным издержкам для перевозчиков.
«Германия и Европа критически зависят от морских путей с точки зрения экономики, политической стабильности и суверенитета», – предупредил он. Поэтому угроза торговым маршрутам напрямую затрагивает безопасность Европы.
В Союзе немецких судовладельцев также выразили обеспокоенность ситуацией. Там подчеркнули, что гражданские суда и их экипажи не должны становиться инструментом политического или военного давления.
12 августа Путин понаблюдал за завершающей стадией учений Тихоокеанского флота с борта ракетного крейсера «Варяг» в Южно-Сахалинске. Глава государства заявил о росте конфликтного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за проникновения НАТО, а также оценил действия морской пехоты ТОФа и предупредил о зеркальных ответах на возможный захват российских торговых судов.
13 августа министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что незаконное решение Евросоюза объявлять все суда под любым флагом «теневым флотом» является опасным. По его словам, Брюссель использует созданные им самим правила, чтобы ограничивать возможности России работать на мировых рынках.