Токсичные водоросли распространились вдоль побережья Германии из-за жары

Сине-зеленые водоросли на самом деле представляют собой цианобактерии, которые могут выделять токсины. Контакт с ними способен вызывать аллергические реакции, раздражение кожи и слизистых, а при проглатывании воды – тошноту и рвоту. Власти отмечают, что жаркая погода создает благоприятные условия для их массового размножения.