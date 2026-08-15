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Токсичные водоросли распространились вдоль побережья Германии из-за жары

Ведомости

Токсичные водоросли захватили балтийское побережье Германии из-за жары. Крупные скопления сине-зеленых водорослей зафиксированы также во многих озерах земель Мекленбург – Передняя Померания и Шлезвиг-Гольштейн, сообщила Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

По данным Федерального ведомства морского судоходства и гидрографии ФРГ, большие скопления водорослей наблюдаются у побережья между Ростоком и островом Хиддензе и тянутся через Балтийское море до берегов Дании.

В ряде районов власти рекомендовали отказаться от купания, а в нескольких озерах Шлезвиг-Гольштейна ввели прямой запрет. Предупреждения также действуют на отдельных пляжах Балтийского моря, в том числе возле Зирксдорфа, Реттина и Шарбойца.

Аномальная жара продолжает иссушать реки Европы и ее экономику

Политика / Международные новости

Сине-зеленые водоросли на самом деле представляют собой цианобактерии, которые могут выделять токсины. Контакт с ними способен вызывать аллергические реакции, раздражение кожи и слизистых, а при проглатывании воды – тошноту и рвоту. Власти отмечают, что жаркая погода создает благоприятные условия для их массового размножения.

15 августа газета Blick сообщила, что засуха в Швейцарии привела к запрету полива газонов и закрытию бассейнов. По данным издания, из-за продолжительной жары и нехватки осадков вся страна находится на максимальном, четвертом уровне предупреждения о засухе.

В Европе из-за аномальной жары произошло обмеление двух крупных рек – Дуная и Рейна. 11 августа из-за низкого уровня воды в Дунае представитель управляющей водными ресурсами компании Apele Române Сорин Рындашу заявил, что Чернаводскую атомную электростанцию полностью остановят в ближайшие 48 часов.

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