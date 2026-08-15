Эксперт: Турция не будет поставлять Украине оружие своего производства
Анкара не намерена поставлять украинской стороне вооружения турецкого производства. Об этом ТАСС заявила турецкий эксперт по вопросам международной безопасности Джанан Терджан. По ее словам, исключение составляют лишь те виды оружия, которые либо уже поставлялись в республику ранее, либо изготавливались в Турции по лицензионным соглашениям с Соединенными Штатами.
Так Терджан прокомментировала заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что ведомство направило запросы в Анкару и Вашингтон с требованием разъяснить обнародованную Конгрессом США информацию о планах США и Турции по поставкам оружия Киеву.
Джанан, возглавляющая Политическую академию при стамбульском университете «Айдын», отметила, что вопрос возможных поставок Украине американских вооружений следует рассматривать как продолжение обязательств НАТО по оказанию Украине военной помощи в размере $70 млрд. По ее словам, с точки зрения Вашингтона, одним из способов поддержать Украину, не расходуя собственные запасы боеприпасов, является передача имеющихся в Турции запасов оружия.
Эксперт также заявила, что вряд ли можно рассчитывать на публикацию официального документа по этому вопросу, и что, по всей видимости, за этим стоит закрытая дипломатия США.
10 августа госдепартамент США уведомил конгресс о намерении Турции передать Украине крупную партию вооружений американского производства, включая пусковые установки реактивных систем залпового огня M270 MLRS и баллистические ракеты ATACMS. Согласно документам, Украине планируют передать 12 установок ракетных систем залпового огня M270 MLRS, более 2500 кассетных ракет M26 и 47 000 203-мм снарядов M509A1 на сумму около $255,9 млн. Поставка пройдет через частные фирмы США, Турции и Болгарии.
Отдельным пунктом идут 70 ракет ATACMS стоимостью $28 млн. Получатель – правительство Украины, посредники – турецкая компания MKE и две американские компании.