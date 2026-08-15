Эксперт: Турция не будет поставлять Украине оружие своего производства

Анкара не намерена поставлять украинской стороне вооружения турецкого производства. Об этом ТАСС заявила турецкий эксперт по вопросам международной безопасности Джанан Терджан. По ее словам, исключение составляют лишь те виды оружия, которые либо уже поставлялись в республику ранее, либо изготавливались в Турции по лицензионным соглашениям с Соединенными Штатами.