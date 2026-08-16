Средства ПВО за сутки сбили девять ракет «Фламинго» и почти 1500 дронов
Российские средства ПВО сбили девять крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 1478 беспилотников ВСУ за сутки. Об этом сообщает Минобороны. Силы ПВО также ликивидировали 14 управляемых авиационных бомб и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.
Российская авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые использовали ВСУ. Уничтожены цеха сборки и склады хранения БПЛА. Под удар попали места хранения безэкипажных катеров. Огневому воздействию подверглись пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников. Удары наносили по 159 районам.
Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Кудиевка Харьковской области. К подразделениям «Южной» группировки перешел населенный пункт Першомарьевка в ДНР. 15 августа армия России установила контроль над селом Рыбальское в Запорожье.