Российская авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые использовали ВСУ. Уничтожены цеха сборки и склады хранения БПЛА. Под удар попали места хранения безэкипажных катеров. Огневому воздействию подверглись пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников. Удары наносили по 159 районам.