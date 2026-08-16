Кобяков перечислил условия возвращения западного бизнеса в Россию

По его словам, конкуренция необходима – она делает сильнее и страну, и бизнес. Но Россия больше не заинтересована в отверточной сборке отдельных компонентов западной продукции. При этом, как отметил Кобяков, в последнее время появилась хорошая альтернатива на Востоке.