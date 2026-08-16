Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI796,02-5,13%RGBI114,24-0,67%CNY Бирж.12,535+0,67%IMOEX2 136,35-4,29%RGBITR771,23-0,61%
Главная / Политика /

Кобяков перечислил условия возвращения западного бизнеса в Россию

Одним из них станет передача технологий
Ася Султанова

Западный бизнес может вернуться в Россию только на прагматичных условиях и с передачей нужных технологий. Об этом ТАСС сообщил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФа Антон Кобяков.

По его словам, конкуренция необходима – она делает сильнее и страну, и бизнес. Но Россия больше не заинтересована в отверточной сборке отдельных компонентов западной продукции. При этом, как отметил Кобяков, в последнее время появилась хорошая альтернатива на Востоке.

Он назвал возможными такие форматы работы, как создание совместных предприятий с передачей технологий и заключение концессионных соглашений. Говоря о сотрудничестве с Западом, Кобяков подчеркнул, что Россия готова приглашать необходимых специалистов, развивать сложную капиталоемкую переработку, а также заниматься фундаментальной и прикладной наукой на равноправной основе. Единственное условие – прагматичное партнерство в режиме win-win, резюмировал он.

Возвращения ушедших брендов хотят 84% молодых россиян

Общество

Кобяков заявлял, что выступление президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме будет содержать значимые заявления, которые западным странам стоит учесть. ВЭФ пройдет 1–4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

В июне глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи сообщил, что многие американские компании, ушедшие с российского рынка, рассматривают возможность возобновления работы в стране, однако ожидают соответствующего разрешения со стороны властей США. 

В декабре 2025 г. глава Американской торговой палаты в России сказал, что прямой ущерб для американского бизнеса от западных санкций и ответных мер РФ составил около $100 млрд, а совокупные потери оцениваются почти в $300 млрд.

Читайте также:Подсчеты «Ведомостей»: западные активы снизились на $165 млрд после разрыва с РФ
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её