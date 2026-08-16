Кобяков перечислил условия возвращения западного бизнеса в Россию

Кобяков перечислил условия возвращения западного бизнеса в РоссиюОдним из них станет передача технологий
По его словам, конкуренция необходима – она делает сильнее и страну, и бизнес. Но Россия больше не заинтересована в отверточной сборке отдельных компонентов западной продукции. При этом, как отметил Кобяков, в последнее время появилась хорошая альтернатива на Востоке.
Он назвал возможными такие форматы работы, как создание совместных предприятий с передачей технологий и заключение концессионных соглашений. Говоря о сотрудничестве с Западом, Кобяков подчеркнул, что Россия готова приглашать необходимых специалистов, развивать сложную капиталоемкую переработку, а также заниматься фундаментальной и прикладной наукой на равноправной основе. Единственное условие – прагматичное партнерство в режиме win-win, резюмировал он.
Кобяков заявлял, что выступление президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме будет содержать значимые заявления, которые западным странам стоит учесть. ВЭФ пройдет 1–4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.
В июне глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи сообщил, что многие американские компании, ушедшие с российского рынка, рассматривают возможность возобновления работы в стране, однако ожидают соответствующего разрешения со стороны властей США.
В декабре 2025 г. глава Американской торговой палаты в России сказал, что прямой ущерб для американского бизнеса от западных санкций и ответных мер РФ составил около $100 млрд, а совокупные потери оцениваются почти в $300 млрд.