Трамп назвал Мекканское соглашение важным шагом для стран Ближнего Востока

7 августа Саудовская Аравия, Пакистан и Турция подписали в Мекке соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. Документ предусматривает коллективный ответ в случае агрессии против одной из стран-участниц, а также обмен разведывательными данными и координацию действий по обеспечению региональной безопасности.