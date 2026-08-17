Трамп назвал Мекканское соглашение важным шагом для стран Ближнего Востока
Соглашение о совместной обороне Турции, Саудовской Аравии и Пакистана – «смелый и важный первый шаг». Об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.
«Очень рад видеть, что Саудовская Аравия, Турция и Пакистан недавно, наконец-то, подписали совместное оборонное соглашение в Мекке», – заявил американский лидер.
По его словам, это свидетельствует о том, что страны Ближнего Востока объединяются, чтобы более эффективно защищать себя.
7 августа Саудовская Аравия, Пакистан и Турция подписали в Мекке соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. Документ предусматривает коллективный ответ в случае агрессии против одной из стран-участниц, а также обмен разведывательными данными и координацию действий по обеспечению региональной безопасности.
8 августа министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сравнил механизм Мекканского соглашения с пятой статьей Североатлантического договора НАТО, которая предусматривает взаимные обязательства государств в сфере коллективной обороны.
9 августа Bloomberg сообщал, что к пакту в дальнейшем могут присоединиться другие государства региона, в том числе Египет.