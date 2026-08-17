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Главная / Политика /

Трамп назвал Мекканское соглашение важным шагом для стран Ближнего Востока

Елена Вострикова

Соглашение о совместной обороне Турции, Саудовской Аравии и Пакистана – «смелый и важный первый шаг». Об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

«Очень рад видеть, что Саудовская Аравия, Турция и Пакистан недавно, наконец-то, подписали совместное оборонное соглашение в Мекке», – заявил американский лидер.

По его словам, это свидетельствует о том, что страны Ближнего Востока объединяются, чтобы более эффективно защищать себя.

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Политика / Международные новости

7 августа Саудовская Аравия, Пакистан и Турция подписали в Мекке соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. Документ предусматривает коллективный ответ в случае агрессии против одной из стран-участниц, а также обмен разведывательными данными и координацию действий по обеспечению региональной безопасности.

8 августа министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сравнил механизм Мекканского соглашения с пятой статьей Североатлантического договора НАТО, которая предусматривает взаимные обязательства государств в сфере коллективной обороны.

9 августа Bloomberg сообщал, что к пакту в дальнейшем могут присоединиться другие государства региона, в том числе Египет.

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