В Мьянме принимают карты платежной системы «Мир»
Российские карты платежной системы «Мир» принимают в Мьянме, поэтому проблема с платежами для посещающих страну россиян решена. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников по итогам российско-мьянманских переговоров.
«Мьянма – очень туристически привлекательное направление. Конечно, есть вопросы перелетов, и над этим тоже работаем», – пояснил министр (цитата по «РИА Новости»).
18 августа премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном заявил, что Москва заинтересована в увеличении взаимного туристического потока. Он напомнил, что с октября 2025 г. между странами действует соглашение об отмене визовых требований. Граждане России и Мьянмы могут находиться на территории друг друга без виз до 30 дней.
Мишустин также назвал подготовку кадров одним из важных направлений гуманитарного сотрудничества. По его словам, более 7000 студентов из Мьянмы получили высшее образование в российских вузах по востребованным специальностям.
Президент России Владимир Путин на переговорах с коллегой из Мьянмы в Кремле заявил о необходимости усилить взаимодействие в экономической сфере. Он также поблагодарил Мьянму за содействие развитию отношений с АСЕАН и отметил сотрудничество двух стран на международной арене.