В Мьянме принимают карты платежной системы «Мир»

18 августа премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном заявил, что Москва заинтересована в увеличении взаимного туристического потока. Он напомнил, что с октября 2025 г. между странами действует соглашение об отмене визовых требований. Граждане России и Мьянмы могут находиться на территории друг друга без виз до 30 дней.