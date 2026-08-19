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Посол Ирана в РФ: Украина не выплатила компенсацию за удар по судну

Ксения Наумчик

Украина до сих пор не выплатила компенсацию за удар по иранскому судну в Каспийском море. Об этом заявил посол Ирана в России Казем Джалали в интервью «РИА Новости».

По его словам, иранская сторона добивается компенсации по этому вопросу. Переговоры между Тегераном и Киевом по этому вопросу продолжаются.

Джалали выразил надежду на результативность этих переговоров.

25 июля МИД исламской республики сообщил об ударе Украины по иранскому судну. В результате взрыва на борту один моряк погиб, еще один получил ранения. В Тегеране назвали произошедшее актом агрессии и заявили, что действия Киева нарушают ст. 2 Устава ООН. МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины, ему вручили ноту протеста. Глава внешнеполитического ведомства Аббас Арагчи сказал, что Киев атаковал иранское торговое судно, чтобы втянуть Европу в войну.

NYT: Иран рассматривал ответный удар по украинскому порту

Политика / Международные новости

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи 3 августа говорил, что Иран располагает доказательствами о преднамеренности удара ВСУ по иранскому судну в Каспийском море. По его словам, Тегеран намерен добиваться того, чтобы Украина понесла ответственность за произошедшее, а также предпримет необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

10 августа Багаи заявил, что Тегеран не считает убедительным заявление украинской стороны о непреднамеренном характере удара и рассчитывает на возмещение ущерба.

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