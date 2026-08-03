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Иран обвинил ВСУ в преднамеренном ударе по судну в Каспийском море

Ведомости

Иран располагает доказательствами того, что удар ВСУ по иранскому судну в Каспийском море был нанесен преднамеренно. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, передает ТАСС.

При этом украинская сторона заявляла о непреднамеренном характере инцидента.

По словам Багаи, Тегеран намерен добиваться того, чтобы Украина понесла ответственность за произошедшее, а также предпримет необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

25 июля МИД исламской республики сообщил, что украинские силы атаковали иранское торговое судно в Каспийском море. По данным ведомства, в результате взрыва на борту один моряк погиб, еще один получил ранения. В Тегеране назвали произошедшее актом агрессии и заявили, что действия Киева нарушают ст. 2 Устава ООН. МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины, ему вручили ноту протеста. Глава внешнеполитического ведомства Аббас Арагчи говорил, что Киев атаковал иранское торговое судно, чтобы втянуть Европу в войну.

27 июля посол Ирана в России Казем Джалали подчеркнул, что Тегеран ожидает реакции Москвы на удар по судну. По его словам, атака произошла в территориальных водах РФ примерно в пяти км от берега, где судно укрылось от шторма и ожидало улучшения погодных условий.

28 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала удар Украины по иранскому торговому судну в Каспийском море актом агрессии и нарушением норм международного права. Она добавила, что нападения на гражданские суда в Каспийском море создают угрозу региональной безопасности прикаспийских государств.

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