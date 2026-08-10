МИД Ирана: Украина не убедила в непреднамеренности удара по судну

25 июля МИД исламской республики сообщил, что украинские силы атаковали иранское судно. В результате взрыва на борту один моряк погиб, еще один получил ранения. В Тегеране назвали произошедшее актом агрессии и заявили, что действия Киева нарушают ст. 2 Устава ООН. МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины, ему вручили ноту протеста. Глава внешнеполитического ведомства Аббас Арагчи говорил, что Киев атаковал иранское торговое судно, чтобы втянуть Европу в войну.