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МИД Ирана: Украина не убедила в непреднамеренности удара по судну

Ведомости

Тегеран не считает убедительным заявление украинской стороны о непреднамеренном характере удара по иранскому торговому судну в Каспийском море. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

По словам дипломата, иранская сторона уже довела свою позицию до Киева и не изменила оценку произошедшего.

Представитель МИДа подчеркнул, что Иран рассчитывает на возмещение ущерба, причиненного в результате инцидента.

3 августа Багаи говорил, что Иран располагает доказательствами о преднамеренности удара ВСУ по иранскому судну в Каспийском море. По его словам, Тегеран намерен добиваться того, чтобы Украина понесла ответственность за произошедшее, а также предпримет необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

NYT: Иран рассматривал ответный удар по украинскому порту

Политика / Международные новости

25 июля МИД исламской республики сообщил, что украинские силы атаковали иранское судно. В результате взрыва на борту один моряк погиб, еще один получил ранения. В Тегеране назвали произошедшее актом агрессии и заявили, что действия Киева нарушают ст. 2 Устава ООН. МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины, ему вручили ноту протеста. Глава внешнеполитического ведомства Аббас Арагчи говорил, что Киев атаковал иранское торговое судно, чтобы втянуть Европу в войну.

27 июля посол Ирана в России Казем Джалали подчеркнул, что Тегеран ожидает реакции Москвы на удар по судну. 28 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала удар Украины актом агрессии и нарушением норм международного права. Она добавила, что нападения на гражданские суда в Каспийском море создают угрозу региональной безопасности прикаспийских государств.

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