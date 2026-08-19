Рада назначила Евгения Хмару министром обороны Украины

18 августа президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду представления о назначении Хмары министром обороны и Андрея Сибиги министром иностранных дел, сообщала депутат Ирина Геращенко. Перед голосованием кандидаты должны были провести встречи с парламентскими фракциями и пройти рассмотрение в профильных комитетах.