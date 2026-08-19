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Рада назначила Евгения Хмару министром обороны Украины

Елена Вострикова

Верховная рада Украины проголосовала за назначение Евгения Хмары министром обороны страны. Его кандидатуру поддержали 312 депутатов. Трансляция заседания ведется на YouTube-канале парламента.

До этого депутат украинского парламента Ярослав Железняк сообщал, что профильный комитет Рады одобрил кандидатуру Хмары на должность главы минобороны.

18 августа президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду представления о назначении Хмары министром обороны и Андрея Сибиги министром иностранных дел, сообщала депутат Ирина Геращенко. Перед голосованием кандидаты должны были провести встречи с парламентскими фракциями и пройти рассмотрение в профильных комитетах.

Кадровые перестановки в украинском руководстве началась еще в июле. 14 июля Рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко и правительство, а 16 июля парламент утвердил премьер-министром Сергея Корецкого. 22 июля Зеленский также сменил главнокомандующего ВСУ, назначив Михаила Драпатого вместо Александра Сырского.

Заведующий сектором Украины института стран СНГ Иван Скориков ранее связывал кадровые перестановки с попыткой Зеленского переключить внимание западных партнеров и украинского общества с неудач украинских властей на нескольких направлениях.

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