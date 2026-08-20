Песков сравнил политическую ситуацию на Украине с мутной водой

Песков сравнил политическую ситуацию на Украине с мутной водойВ Кремле ответили на вопрос «Ведомостей» по кризису власти в Киеве
«Квазиполитическая поляна» на Украине весьма неоднородна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос «Ведомостей» по ситуации с внутриполитическим кризисом в Киеве, представитель Кремля отметил, что все обстоит именно так, как уже многократно говорил президент России Владимир Путин.
«Мы видим, что многие там пытаются, естественно, и рыбу ловить в мутной воде, кто-то пытается ссылаться на демократию, на нормы демократии, кто-то даже не пытается этого делать», – сказал он.
19 августа НАБУ провело обыски у депутатов и чиновников офиса президента Украины по подозрению в организации преступной схемы, операцию назвали «Форрест Гамп». Бюро не раскрыло имена участников хищений, но среди них может быть теперь уже бывшая замглавы офиса президента Ирина Мудрая. Обыски затронули экс-депутата Верховной рады Максима Микитася и парламентария из бывшей партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» (ОПЗЖ) Вадима Столара. Фигурантами дела также могут быть чиновники минюста Украины и представители «Сенс банка».
В этот же день президент Украины Владимир Зеленский уволил Мудрую с должности заместителя руководителя офиса президента страны. Позднее ее внесли в базу данных сайта «Миротворец» за мародерство, воровство, участие в организованной преступной группировке и легализацию преступных средств. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что Мудрую арестовали и она проведет ночь в изоляторе. Однако ее адвокат опроверг эту информацию и подчеркнул, что никакого задержания не произошло. В то же время он подтвердил, что бюро предъявило Мудрой подозрение, а обыски были проведены в двух местах.
Депутат парламента Ярослав Железняк сообщил, что Верховная рада Украины вызовет председателя Национального банка Андрея Пышного для обсуждения ситуации вокруг государственного «Сенс банка».