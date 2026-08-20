Минфину Украины поручили продать «Сенс банк» на фоне коррупционного скандала
Министерству финансов Украины на фоне коррупционного скандала поручено активизировать процесс продажи «Сенс банка». Об этом заявил премьер-министр страны Сергей Корецкий.
По его словам, Минфин должен обеспечить максимальную прозрачность, конкурентность и эффективность продажи финансовой организации. Параллельно министерству совместно с Национальным банком Украины поручено решить накопившиеся в «Сенс банке» проблемы и обеспечить прозрачное и качественное корпоративное управление.
Корецкий также сообщил, что средства, полученные от продажи банка, планируется направить на финансирование потребностей украинских вооруженных сил.
19 августа НАБУ провело обыски у депутатов и чиновников офиса президента Украины по подозрению в организации преступной схемы, операцию назвали «Форрест Гамп». Бюро не раскрыло имена участников хищений, но среди них может быть теперь уже бывшая замглавы офиса президента Ирина Мудрая. Обыски затронули экс-депутата Верховной рады Максима Микитася и парламентария из бывшей партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» (ОПЗЖ) Вадима Столара. Фигурантами дела также могут быть чиновники минюста Украины и представители «Сенс банка».
В этот же день президент Украины Владимир Зеленский уволил Мудрую с должности заместителя руководителя офиса президента страны. Позднее ее внесли в базу данных сайта «Миротворец» за мародерство, воровство, участие в организованной преступной группировке и легализацию преступных средств. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что Мудрую арестовали и она проведет ночь в изоляторе. Однако ее адвокат опроверг эту информацию и подчеркнул, что никакого задержания не произошло. В то же время он подтвердил, что бюро предъявило Мудрой подозрение, а обыски были проведены в двух местах.
Депутат парламента Ярослав Железняк сообщил, что Верховная рада Украины вызовет председателя Национального банка Андрея Пышного для обсуждения ситуации вокруг государственного «Сенс банка».