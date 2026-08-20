Минфину Украины поручили продать «Сенс банк» на фоне коррупционного скандала

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский уволил Мудрую с должности заместителя руководителя офиса президента страны. Позднее ее внесли в базу данных сайта «Миротворец» за мародерство, воровство, участие в организованной преступной группировке и легализацию преступных средств. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что Мудрую арестовали и она проведет ночь в изоляторе. Однако ее адвокат опроверг эту информацию и подчеркнул, что никакого задержания не произошло. В то же время он подтвердил, что бюро предъявило Мудрой подозрение, а обыски были проведены в двух местах.