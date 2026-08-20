Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
KMAZ52,2+2,55%CNY Бирж.12,325-0,85%IMOEX2 121,53-2,34%RTSI801,79-0,26%RGBI113,58+0,11%RGBITR768,36+0,14%
Главная / Политика /

Минфину Украины поручили продать «Сенс банк» на фоне коррупционного скандала

Татьяна Мозолевская

Министерству финансов Украины на фоне коррупционного скандала поручено активизировать процесс продажи «Сенс банка». Об этом заявил премьер-министр страны Сергей Корецкий.

По его словам, Минфин должен обеспечить максимальную прозрачность, конкурентность и эффективность продажи финансовой организации. Параллельно министерству совместно с Национальным банком Украины поручено решить накопившиеся в «Сенс банке» проблемы и обеспечить прозрачное и качественное корпоративное управление.

Корецкий также сообщил, что средства, полученные от продажи банка, планируется направить на финансирование потребностей украинских вооруженных сил.

Зачем раздувают очередной коррупционный скандал на Украине

Политика / Международные новости

19 августа НАБУ провело обыски у депутатов и чиновников офиса президента Украины по подозрению в организации преступной схемы, операцию назвали «Форрест Гамп». Бюро не раскрыло имена участников хищений, но среди них может быть теперь уже бывшая замглавы офиса президента Ирина Мудрая. Обыски затронули экс-депутата Верховной рады Максима Микитася и парламентария из бывшей партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» (ОПЗЖ) Вадима Столара. Фигурантами дела также могут быть чиновники минюста Украины и представители «Сенс банка».

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский уволил Мудрую с должности заместителя руководителя офиса президента страны. Позднее ее внесли в базу данных сайта «Миротворец» за мародерство, воровство, участие в организованной преступной группировке и легализацию преступных средств. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что Мудрую арестовали и она проведет ночь в изоляторе. Однако ее адвокат опроверг эту информацию и подчеркнул, что никакого задержания не произошло. В то же время он подтвердил, что бюро предъявило Мудрой подозрение, а обыски были проведены в двух местах.

Депутат парламента Ярослав Железняк сообщил, что Верховная рада Украины вызовет председателя Национального банка Андрея Пышного для обсуждения ситуации вокруг государственного «Сенс банка».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её