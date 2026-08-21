ЦИК подтвердил отказ Наумову в допуске на выборы

«Хотелось бы сказать и что, честно говоря, у всех членов рабочей группы вызвало единодушное возмущение и негодование. Нет никого, кто умер бы в 2026 г., некоторые умерли даже в 2016 г.», – сказал член ЦИК Евгений Шевченко.