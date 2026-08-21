ЦИК подтвердил отказ Наумову в допуске на выборы
ЦИК оставил без удовлетворения жалобу самовыдвиженца в Госдуму Станислава Наумова.
Основной причиной отказа стали подписи несуществующих избирателей, которые стояли напротив его фамилии. Так, среди заявленных подписей 74 – подписи умерших. Двое умерших «поставили» свои подписи дважды. Наумову было необходимо представить 16 211 подписей, из них 50% подлежали проверке.
«Хотелось бы сказать и что, честно говоря, у всех членов рабочей группы вызвало единодушное возмущение и негодование. Нет никого, кто умер бы в 2026 г., некоторые умерли даже в 2016 г.», – сказал член ЦИК Евгений Шевченко.
Некоторых «избирателей» вовсе не существовало – экспертная комиссия не смогла найти их паспортные данные. Данные одного человека были внесены несколько раз. В общей сложности Наумов внес данные нескольких человек 183 раза. Подписи 828 людей были подделаны. 1864 подписи и 1139 дат были написаны одним лицом.
Как утверждает Наумов, ему эти подписи подбросили. Бывший кандидат собирается направить обращение в СК РФ.
«В каждой из пяти строк, в каждом крайнем справа столбике таблицы установленного Центризбиркомом образца – подпись магнитогорца, или кизильца, или агаповца, которая абсолютно идентична его или ее подписи в паспорте, трудовой книжке», – позже написал Наумов в Telegram-канале.
Всего ЦИК предложил исключить 201 подпись. Действительными признаны 3672 подписи.
30 июня стало известно, что Наумов намерен пойти на выборы в нижнюю палату парламента самовыдвиженцем по Магнитогорскому округу в Челябинской области. Ранее он был первым заместителем руководителя фракции ЛДПР и участвовал в праймериз «Единой России».
16 августа Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 191 единогласно отказала в регистрации Наумову. Причиной отказа стали нарушения при сборе и оформлении подписей в поддержку кандидата.