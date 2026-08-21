Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,304-0,17%CHKZ18 050+4,34%ARSA6,56+0,92%IMOEX2 127,41+0,28%RTSI804,01+0,28%RGBI113,61-0,11%RGBITR768,81-0,08%
Главная / Политика /

Финляндия завершает строительство забора на границе с Россией

Ксения Наумчик

Финляндия практически завершила строительство заградительного комплекса на отдельных участках границы с Россией. Об этом заявил руководитель проекта пограничной охраны Эркки Матилайнен, передает телерадиовещательная компания Yle.

По словам Матилайнена, основные работы по возведению сооружения уже выполнены, сейчас продолжаются отделочные мероприятия.

Строительство забора началось в 2023 г. на наиболее загруженных направлениях границы, где расположены основные пункты пропуска. Общая протяженность сооружения составит около 200 км. Наибольший участок, примерно 140 км, расположен в регионах Южная Карелия и Кюменлааксо на юго-востоке страны.

Согласно текущим планам, полностью готовый объект должен быть передан заказчику в сентябре. Финские власти не планировали устанавливать заграждение вдоль всей 1300-км границы с Россией из-за высокой стоимости проекта. По данным Yle, средняя стоимость строительства одного километра забора составляет около 1,8 млн евро.

В конце января власти Финляндии сообщали, что рассчитывают завершить возведение пограничного забора на границе с Россией к концу 2026 г. Общая стоимость оценивается примерно в 380 млн евро.

В конце мая президент Финляндии Александр Стубб выступил против открытия границы с Россией до появления гарантий отсутствия миграционного давления. Стубб отметил, что возобновление работы пограничных переходов возможно только при уверенности в том, что не возникнет миграционных рисков.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её