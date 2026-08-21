Финляндия завершает строительство забора на границе с Россией
Финляндия практически завершила строительство заградительного комплекса на отдельных участках границы с Россией. Об этом заявил руководитель проекта пограничной охраны Эркки Матилайнен, передает телерадиовещательная компания Yle.
По словам Матилайнена, основные работы по возведению сооружения уже выполнены, сейчас продолжаются отделочные мероприятия.
Строительство забора началось в 2023 г. на наиболее загруженных направлениях границы, где расположены основные пункты пропуска. Общая протяженность сооружения составит около 200 км. Наибольший участок, примерно 140 км, расположен в регионах Южная Карелия и Кюменлааксо на юго-востоке страны.
Согласно текущим планам, полностью готовый объект должен быть передан заказчику в сентябре. Финские власти не планировали устанавливать заграждение вдоль всей 1300-км границы с Россией из-за высокой стоимости проекта. По данным Yle, средняя стоимость строительства одного километра забора составляет около 1,8 млн евро.
В конце января власти Финляндии сообщали, что рассчитывают завершить возведение пограничного забора на границе с Россией к концу 2026 г. Общая стоимость оценивается примерно в 380 млн евро.
В конце мая президент Финляндии Александр Стубб выступил против открытия границы с Россией до появления гарантий отсутствия миграционного давления. Стубб отметил, что возобновление работы пограничных переходов возможно только при уверенности в том, что не возникнет миграционных рисков.