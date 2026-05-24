Президент Финляндии выступил против открытия границы с Россией
Финляндия выступает против открытия границы с Россией до появления гарантий отсутствия миграционного давления. Об этом заявил президент страны Александр Стубб, передает финский телерадиовещатель Yle со ссылкой на интервью с главой государства.
По данным издания, Стубб отметил, что возобновление работы пограничных переходов возможно только при уверенности в том, что не возникнет миграционных рисков.
29 января Yle сообщала, что граждане Финляндии продолжают пересекать закрытую границу с Россией, так как вынуждены ездить на работу. По данным издания, ситуация на арендованной Финляндией территории Сайменского канала «очень спокойная». Кроме финских граждан, там также продолжают работы российские пограничники и таможенники.
20 января стало известно, что власти Финляндии рассчитывают завершить возведение пограничного забора на границе с Россией к концу 2026 г. Его общая протяженность составит 200 км, а его стоимость оценивается примерно в 380 млн евро. Большая часть забора строится на территории Юго-Восточной Финляндии.
Финские власти начали постепенно закрывать границу осенью 2023 г. Решение власти страны объясняли потоком беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран.
О строительстве забора Финляндия задумалась еще в 2022 г. Тогда планировалось, что длина ограждения составит от 130 до 260 км.