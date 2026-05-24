Президент Финляндии выступил против открытия границы с Россией

29 января Yle сообщала, что граждане Финляндии продолжают пересекать закрытую границу с Россией, так как вынуждены ездить на работу. По данным издания, ситуация на арендованной Финляндией территории Сайменского канала «очень спокойная». Кроме финских граждан, там также продолжают работы российские пограничники и таможенники.