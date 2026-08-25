SECO не нашла правовых оснований для изъятия активов России
Власти Швейцарии пока не располагают правовыми основаниями для конфискации замороженных российских активов. Об этом «РИА Новости» заявил официальный представитель Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш.
Речь идет также о средствах частных лиц, полученных законным путем, а также резервах Банка России.
Майенфиш сообщил, что объем замороженных в Швейцарии российских активов к июню достиг 8,5 млрд швейцарских франков ($10,4 млрд). Год назад эта сумма составляла 7,4 млрд франков ($8,4 млрд). Он также отметил, что помимо денежных средств под ограничениями остаются 14 объектов недвижимости, а также спортивные и люксовые автомобили, произведения искусства, мебель и музыкальные инструменты, принадлежащие подсанкционным лицам и организациям. На вопрос об участии Швейцарии в переговорах по инициативе передачи замороженных российских активов из Euroclear в новую депозитарную структуру ЕС для нужд Киева, Майенфиш не дал прямого ответа. При этом он заявил, что страна внимательно отслеживает международные дискуссии по этой теме.
28 июля Арбитражный суд Москвы рассмотрел иск к бельгийскому Euroclear Bank о взыскании более $2,2 млрд. Он удовлетворил его частично и взыскал в пользу истца, ООО «Специализированное финансовое общество «Силициум-2», более $194,2 млн. Причиной иска, поступившего в мае 2025 г., стала блокировка в 2022 г. ценных бумаг истца, хранившихся на счетах Национального расчетного депозитария. Мера была применена из-за международных санкций.