SECO не нашла правовых оснований для изъятия активов России

Майенфиш сообщил, что объем замороженных в Швейцарии российских активов к июню достиг 8,5 млрд швейцарских франков ($10,4 млрд). Год назад эта сумма составляла 7,4 млрд франков ($8,4 млрд). Он также отметил, что помимо денежных средств под ограничениями остаются 14 объектов недвижимости, а также спортивные и люксовые автомобили, произведения искусства, мебель и музыкальные инструменты, принадлежащие подсанкционным лицам и организациям. На вопрос об участии Швейцарии в переговорах по инициативе передачи замороженных российских активов из Euroclear в новую депозитарную структуру ЕС для нужд Киева, Майенфиш не дал прямого ответа. При этом он заявил, что страна внимательно отслеживает международные дискуссии по этой теме.