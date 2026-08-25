Британия получит доступ к боевым данным Украины для развития военного ИИ
Великобритания получит доступ к данным, собранным в ходе боевых действий на Украине, для обучения военных моделей искусственного интеллекта (ИИ). Соглашение заключили премьер-министр Энди Бернэм и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве, сообщили в британском правительстве.
Документ предусматривает доступ британской стороны к украинской платформе боевых данных Avengers Labs. В ее базе содержатся записи с камер наблюдения и инфракрасных датчиков, размещенных вдоль линии фронта.
По данным британского правительства, оборудование платформы фиксирует различные события на поле боя, включая перемещение бронетехники, артиллерийские залпы, работу систем ПВО, передвижение пехоты и полеты беспилотников.
24 августа канцелярия Бернэма сообщила, что Великобритания разрешила европейской оборонной компании MBDA передать Украине закрытые данные о британских компонентах дальнобойных ракет SCALP. Это должно помочь организовать их сборку на украинской территории. В Кремле «крайне негативно» отнеслись к планам Великобритании. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российские военные получают данные о местах производства таких ракет и другого военного оборудования и принимают меры для уничтожения этих объектов.
Бернэм осуществил свой первый государственный визит на Украину. Сообщалось, что в Киеве он планирует встретиться с Зеленским. Кроме того, ожидается, что британский премьер примет участие в заседании «коалиции желающих» вместе с другими мировыми лидерами.
18 августа Бернэм в интервью телеканалу Sky News заявил, что Соединенное Королевство также продолжит спонсировать Украину.