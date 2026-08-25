24 августа канцелярия Бернэма сообщила, что Великобритания разрешила европейской оборонной компании MBDA передать Украине закрытые данные о британских компонентах дальнобойных ракет SCALP. Это должно помочь организовать их сборку на украинской территории. В Кремле «крайне негативно» отнеслись к планам Великобритании. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российские военные получают данные о местах производства таких ракет и другого военного оборудования и принимают меры для уничтожения этих объектов.