Ekonomim: поставки оружия Украине могут охладить отношения России и Турции
Отношения Москвы и Анкары могут ухудшиться, если Турция передаст США американские вооружения для последующей отправки Украине. Об этом пишет турецкая газета Ekonomim.
По мнению автора публикации, прежние представления о Турции как об особом участнике НАТО, сохраняющем тесные связи с Россией, могут потерять актуальность. Передача вооружений Украине способна существенно осложнить российско-турецкие отношения, а также ослабить оборонный потенциал самой Турции.
В Ekonomim возможную корректировку внешнеполитического курса Анкары связывают прежде всего с ее отношениями с Вашингтоном. Автор считает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не заинтересован в обострении отношений с американским лидером.
10 августа госдепартамент США уведомил конгресс о намерении Турции передать Украине крупную партию вооружений американского производства, включая пусковые установки реактивных систем залпового огня M270 MLRS и баллистические ракеты ATACMS. Украине планируют передать 12 установок M270 MLRS, более 2500 кассетных ракет M26 и 47 000 203-мм снарядов M509A1 на сумму около $255,9 млн. Поставка пройдет через частные фирмы США, Турции и Болгарии. Отдельным пунктом идут 70 ракет ATACMS стоимостью $28 млн.
Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что МИД России запросил в Анкаре и Вашингтоне разъяснений об американо-турецких планах поставить оружие Киеву. Захарова подчеркнула, что обстоятельства и условия остаются «крайне противоречивыми». По ее словам, пока неясно, кто именно выступил инициатором реэкспорта, каким образом и когда планируется перебросить груз киевским получателям. Поставки Киеву нового вооружения не могут повлиять на ход спецоперации, но при этом наносят многоплановый ущерб, включая серьезный урон двусторонним отношениям России с Вашингтоном и Анкарой, уточнила дипломат.