Ekonomim: поставки оружия Украине могут охладить отношения России и Турции

Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что МИД России запросил в Анкаре и Вашингтоне разъяснений об американо-турецких планах поставить оружие Киеву. Захарова подчеркнула, что обстоятельства и условия остаются «крайне противоречивыми». По ее словам, пока неясно, кто именно выступил инициатором реэкспорта, каким образом и когда планируется перебросить груз киевским получателям. Поставки Киеву нового вооружения не могут повлиять на ход спецоперации, но при этом наносят многоплановый ущерб, включая серьезный урон двусторонним отношениям России с Вашингтоном и Анкарой, уточнила дипломат.