Федорова вызвали в Раду по антикоррупционному делу
Бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова вызвали на заседание временной следственной комиссии Верховной рады, сообщил депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
«Вызываем экс-министра обороны Михаила Федорова на заседание временной следственной комиссии Верховной рады, которое состоится 31 августа в 13:00», – сказано в сообщении.
Гончаренко добавил, что у комиссии появилось «много вопросов» к Федорову, на которые она хотела бы услышать ответы.
В прикрепленном к сообщению документе указывается, что цель вызова Федорова в Раду связана с установлением обстоятельств и возможных нарушений антикоррупционного законодательства страны. Речь идет о присвоении государственных средств и имущества во время действия военного положения в сфере обороны. Также уточняется, что присутствие Федорова необходимо для дачи показаний в рамках «Операции Мидас» (масштабного антикоррупционного расследования, в котором фигурировали близкие соратники президента Украины Владимира Зеленского).
19 августа Федоров потребовал провести выборы на Украине. Он заявил, что страна должна найти «законный, безопасный и реалистичный механизм», который позволит восстановить основы демократии.