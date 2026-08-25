Федорова вызвали в Раду по антикоррупционному делу

В прикрепленном к сообщению документе указывается, что цель вызова Федорова в Раду связана с установлением обстоятельств и возможных нарушений антикоррупционного законодательства страны. Речь идет о присвоении государственных средств и имущества во время действия военного положения в сфере обороны. Также уточняется, что присутствие Федорова необходимо для дачи показаний в рамках «Операции Мидас» (масштабного антикоррупционного расследования, в котором фигурировали близкие соратники президента Украины Владимира Зеленского).