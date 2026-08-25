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Путин проведет встречу с губернатором Ставропольского края

Ксения Наумчик

Президент России Владимир Путин проведет встречу с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что российский лидер продолжает заниматься региональной проблематикой. По его словам, это постоянная составная часть рабочего графика главы государства.

«Иные все совещания будут носить внутренний, непубличный характер», – уточнил Песков.

Последняя встреча Путина и Владимирова состоялась 28 июля 2025 г. В ходе встречи губернатор Ставропольского края доложил, что в регионе наращивают меры поддержки военнослужащих. По его словам, по поручению главы государства были добавлены необходимые средства для выплат военнослужащим. В 2025 г. норму расширили на всех людей, «которые приходят со всей России в Ставропольский край и хотят пойти служить для нашей страны». В ходе разговора была также отмечена нехватка специалистов в области медицины.

Путин тогда обратил внимание губернатора на проблему с капремонтом школ и детсадов. Глава региона выразил уверенность, что к 2030 г. область «перейдет к ремонту школ на 100%» в соответствии с нацпроектом.