Путин проведет встречу с губернатором Ставропольского края

Последняя встреча Путина и Владимирова состоялась 28 июля 2025 г. В ходе встречи губернатор Ставропольского края доложил, что в регионе наращивают меры поддержки военнослужащих. По его словам, по поручению главы государства были добавлены необходимые средства для выплат военнослужащим. В 2025 г. норму расширили на всех людей, «которые приходят со всей России в Ставропольский край и хотят пойти служить для нашей страны». В ходе разговора была также отмечена нехватка специалистов в области медицины.