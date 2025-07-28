Губернатор Владимиров доложил Путину о поддержке военных в Ставропольском крае
В Ставропольском крае 12 Героев России, участвовавших в спецоперации, пятеро из них погибли. В регионе наращивают меры поддержки военнослужащих, доложил губернатор Владимир Владимиров на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.
По словам Владимирова, по поручению главы государства были добавлены необходимые средства для выплат военнослужащим. В 2025 г. норму расширили на всех людей, «которые приходят со всей России в Ставропольский край и хотят пойти служить для нашей страны».
«Плюс распространили бесплатное питание, бесплатное дополнительное образование. Сегодня всем ребятам, которые достигли восемнадцатилетнего возраста и хотят учиться, до 200 000 оплачиваем всю учебу в течение пяти-шести лет», – рассказал губернатор.
За госнаграду в регионе каждому военному полагается 1 млн руб., а за ранение – 500 000 руб. В случае гибели семья получает 3 млн. руб. В 2025 г. норму расширили на всех людей, «которые приходят со всей России в Ставропольский край и хотят пойти служить для нашей страны».
В ходе разговора была также отмечена нехватка специалистов в области медицины. По словам Владимирова, обеспеченность врачами в регионе составляет 83%, средним медперсоналом – 78%. Укомплектованность работниками скорой помощи – 57%. В области введена доплата персоналу – в основном, водителям «скорой».
Путин обратил внимание губернатора на проблему с капремонтом школ и детсадов. Глава региона выразил уверенность, что к 2030 г. область «перейдет к ремонту школ на 100%» в соответствии с нацпроектом. В стадии строительства находятся 150 школ.