Губернатор Владимиров доложил Путину о поддержке военных в Ставропольском крае

За госнаграду в регионе каждому военному полагается 1 млн руб., а за ранение – 500 000 руб. В случае гибели семья получает 3 млн. руб. В 2025 г. норму расширили на всех людей, «которые приходят со всей России в Ставропольский край и хотят пойти служить для нашей страны».