Си Цзиньпин в письме поздравил Зеленского с днем независимости Украины

19 июля в МИД РФ сообщали, что Москва и Пекин поддерживают тесные контакты по вопросам украинского урегулирования. Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко отмечал, что стороны на различных уровнях обсуждают все аспекты разрешения конфликта. По его словам, Москва признательна Пекину за сбалансированную позицию по украинскому кризису, основанную на понимании его геополитической природы. Россия также приветствует стремление Китая играть позитивную роль в мирном урегулировании, говорил Руденко.