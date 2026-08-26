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Си Цзиньпин в письме поздравил Зеленского с днем независимости Украины

Елена Вострикова

Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту Украины Владимиру Зеленскому поздравление по случаю дня независимости страны. Текст послания украинский лидер опубликовал в социальной сети X.

В письме Си Цзиньпин передал Зеленскому «искренние поздравления и наилучшие пожелания». Китайский лидер также отметил, что дружба между КНР и Украиной «отвечает коренным интересам их народов».

В ответ Зеленский поблагодарил председателя КНР за поздравление. В публикации на английском языке он выразил надежду, что Китай сыграет «сильную дипломатическую роль» в урегулировании конфликта с Россией.

19 июля в МИД РФ сообщали, что Москва и Пекин поддерживают тесные контакты по вопросам украинского урегулирования. Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко отмечал, что стороны на различных уровнях обсуждают все аспекты разрешения конфликта. По его словам, Москва признательна Пекину за сбалансированную позицию по украинскому кризису, основанную на понимании его геополитической природы. Россия также приветствует стремление Китая играть позитивную роль в мирном урегулировании, говорил Руденко.

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