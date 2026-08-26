КСИР: Иран и Оман договорились о распределении доходов в Ормузе

КСИР: Иран и Оман договорились о распределении доходов в ОрмузеСтороны согласовали параметры использования вод в проливе
Иран и Оман достигли договоренностей о распределении доходов от судоходства в Ормузском проливе. Об этом заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби, передает Tasnim.
По словам представителя КСИРа, стороны согласовали параметры, касающиеся участия каждой из них в использовании вод пролива, а также распределения поступлений.
25 августа Иран и Оман договорились о возобновлении безопасного судоходства через Ормузский пролив. Страны обсудили создание поэтапной рамочной основы, которая подразумевает появление временного совместного судоходного коридора. Переговоры между сторонами продолжатся для достижения соглашений о создании постоянного коридора и будущем управлении проливом. Также будет рассмотрен предполагаемый механизм обмена информацией, управления движением и предоставления соответствующих навигационных услуг.
17 августа президент США Дональд Трамп пригрозил ударами по Оману, если султанат будет препятствовать урегулированию конфликта с Ираном. Он также подтвердил, что у его администрации существует неофициальный канал связи с КСИРом. При этом американский лидер отметил, что не стремится к быстрому завершению конфликта с Ираном и не устанавливает конкретных сроков для его окончания.
В середине августа Оман и Иран достигли соглашения по карте судоходного маршрута в Ормузском проливе. При этом Тегеран настаивает, что двусторонние договоренности с Оманом носят независимый характер и направлены исключительно на обеспечение безопасного прохода через пролив при сохранении суверенитета обеих стран. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи говорил, что Оман и Иран уже достигли взаимопонимания по географическим параметрам маршрута, а совместное заявление, отражающее основные договоренности, находится на завершающей стадии подготовки.