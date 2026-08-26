КСИР: Иран и Оман договорились о распределении доходов в Ормузе

17 августа президент США Дональд Трамп пригрозил ударами по Оману, если султанат будет препятствовать урегулированию конфликта с Ираном. Он также подтвердил, что у его администрации существует неофициальный канал связи с КСИРом. При этом американский лидер отметил, что не стремится к быстрому завершению конфликта с Ираном и не устанавливает конкретных сроков для его окончания.