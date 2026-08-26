Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,575+0,68%RGSS0,19+7,1%MGTS1 552-7,4%IMOEX2 080,59-1,73%RTSI777,66-1,52%RGBI113,57-0,08%RGBITR769,75-0,04%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Суд отменил решение о снятии кандидата от КПРФ Матвеева с выборов в Госдуму

Елена Вострикова
Юлия Малева

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции отменил решение Самарского областного суда от 14 августа, которым ранее была отменена регистрация кандидата в депутаты Государственной думы от КПРФ Михаила Матвеева. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Прокуратура в апелляции также поддержала отмену решения облсуда и просила отказать в иске против кандидата. Регистрация Матвеева сохранена.

Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил «Ведомостям», что, по его мнению, правовых оснований для снятия Матвеева с выборов не было, а представленная его оппонентами доказательная база была сомнительна и нежизнеспособна. По его словам, Матвеев намеревался оспаривать решение до конца и постоянно находился на связи с председателем КПРФ Геннадием Зюгановым.

«Юридическая служба не прекращала работать, поэтому, мы, конечно, решением удовлетворены», – пояснил Афонин, отметив, что партия продолжит бороться за других своих товарищей.

14 августа сообщалось, что Самарский облсуд снял депутата Матвеева с выборов в Госдуму. Иск подала кандидат от Партии пенсионеров Анна Саранцева. Она утверждала, что Матвеев нарушил авторские права, использовав в агитационных материалах изображения СМИ, чужие фотографии без разрешения, а также шрифты Microsoft. Сам Матвеев наличие нарушений отрицал.

Перед решением суда в ЦК КПРФ называли попытку снять кандидата с выборов «неприкрытым произволом». В партии сочли предъявленные ему обвинения необоснованными и заявили, что действия против Матвеева направлены на подрыв социальной стабильности.

Читайте также:В КПРФ организовали кампанию в поддержку снимаемых кандидатов
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте