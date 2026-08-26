Суд отменил решение о снятии кандидата от КПРФ Матвеева с выборов в Госдуму
Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции отменил решение Самарского областного суда от 14 августа, которым ранее была отменена регистрация кандидата в депутаты Государственной думы от КПРФ Михаила Матвеева. Об этом сообщила пресс-служба партии.
Прокуратура в апелляции также поддержала отмену решения облсуда и просила отказать в иске против кандидата. Регистрация Матвеева сохранена.
Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил «Ведомостям», что, по его мнению, правовых оснований для снятия Матвеева с выборов не было, а представленная его оппонентами доказательная база была сомнительна и нежизнеспособна. По его словам, Матвеев намеревался оспаривать решение до конца и постоянно находился на связи с председателем КПРФ Геннадием Зюгановым.
«Юридическая служба не прекращала работать, поэтому, мы, конечно, решением удовлетворены», – пояснил Афонин, отметив, что партия продолжит бороться за других своих товарищей.
14 августа сообщалось, что Самарский облсуд снял депутата Матвеева с выборов в Госдуму. Иск подала кандидат от Партии пенсионеров Анна Саранцева. Она утверждала, что Матвеев нарушил авторские права, использовав в агитационных материалах изображения СМИ, чужие фотографии без разрешения, а также шрифты Microsoft. Сам Матвеев наличие нарушений отрицал.
Перед решением суда в ЦК КПРФ называли попытку снять кандидата с выборов «неприкрытым произволом». В партии сочли предъявленные ему обвинения необоснованными и заявили, что действия против Матвеева направлены на подрыв социальной стабильности.