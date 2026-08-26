Суд отменил решение о снятии кандидата от КПРФ Матвеева с выборов в Госдуму

Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил «Ведомостям», что, по его мнению, правовых оснований для снятия Матвеева с выборов не было, а представленная его оппонентами доказательная база была сомнительна и нежизнеспособна. По его словам, Матвеев намеревался оспаривать решение до конца и постоянно находился на связи с председателем КПРФ Геннадием Зюгановым.